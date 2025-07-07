В России маркировка заблокировала продажу около 2 млрд запрещенных товаров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Продажа около 2 млрд единиц запрещенной продукции была заблокирована благодаря системе цифровой маркировки, которая охватывает 27 товарных групп, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой.

"В целях недопущения на рынок фальсифицированной, контрафактной продукции Россия успешно реализовала проект цифровой маркировки, которая обеспечивает прослеживаемость товаров на всех этапах: от производства и импорта до конечной продажи в магазине. Цифровая маркировка охватывает 27 товарных групп и уже доказала свою эффективность: позволила заблокировать продажу практически 2 млрд единиц запрещенной продукции", - сказала Попова,.

Она отметила, что в России действуют более 500 общественных объединений потребителей, которые наряду с государством играют важную роль в предотвращении правонарушений и предупреждают развитие негативных тенденций на рынке.

Внедрение цифровой маркировки по отдельным видам продукции началось в России с 2019 года. Для каждого вида продукции устанавливался свой срок начала такой маркировки.