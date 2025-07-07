Поиск

В России маркировка заблокировала продажу около 2 млрд запрещенных товаров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Продажа около 2 млрд единиц запрещенной продукции была заблокирована благодаря системе цифровой маркировки, которая охватывает 27 товарных групп, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой.

"В целях недопущения на рынок фальсифицированной, контрафактной продукции Россия успешно реализовала проект цифровой маркировки, которая обеспечивает прослеживаемость товаров на всех этапах: от производства и импорта до конечной продажи в магазине. Цифровая маркировка охватывает 27 товарных групп и уже доказала свою эффективность: позволила заблокировать продажу практически 2 млрд единиц запрещенной продукции", - сказала Попова,.

Она отметила, что в России действуют более 500 общественных объединений потребителей, которые наряду с государством играют важную роль в предотвращении правонарушений и предупреждают развитие негативных тенденций на рынке.

Внедрение цифровой маркировки по отдельным видам продукции началось в России с 2019 года. Для каждого вида продукции устанавливался свой срок начала такой маркировки.

Анна Попова Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

При взрыве в центре Рязани один человек погиб и четверо пострадали

Минфин предложил мораторий до апреля 2027 года на выдачу лицензий на оборот спирта

Бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов арестован по делу о взятке

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта

На бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова завели уголовное дело

На бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова завели уголовное дело

Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье

Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье

Прокуроры проверят обоснованность цен на такси при перебоях в работе интернета

Прокуроры проверят обоснованность цен на такси при перебоях в работе интернета

Путин подписал закон о штрафах до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде

Путин подписал закон о признании ветеранами участников СВО в Донбассе и Новороссии

Президент подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны при продаже в России

Президент подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны при продаже в России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6688 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });