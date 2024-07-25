Законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России принят в I чтении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правила работы филиалов иностранных банков в России, но вводит для них ряд существенных ограничений на работу с физическими лицами.

Законопроект № 676816-8 правительство внесло в парламент 19 июля.

Сейчас в России могут работать только представительства иностранных банков.

В соответствии с рассматриваемым законопроектом, иностранный банк вправе открыть в России не более чем один филиал. Филиал должен иметь полное наименование на русском языке, не более половины его работников могут быть иностранными гражданами. Банк должен будет открыть официальный сайт в российской национальной доменной зоне. Иностранный банк, чтобы работать в России, должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. Уровни кредитных рейтингов будут определяться ЦБ и публиковаться на его официальном сайте.

Иностранный банк через свой филиал не вправе будет осуществлять банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве ИП. Исключение - переводы денежных средств без открытия банковских счетов и купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. При этом купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме возможна только для совершения переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств.

В законопроекте прописывается запрет для иностранных филиалов на банковские операции по привлечению денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); открытие вкладов и счетов в драгоценных металлах; доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами.

В итоге, с учетом введенных ограничений филиал иностранного банка сможет: открывать и вести банковские счета юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; выступать гарантом и поручителем за третьих лиц; предоставлять в аренду юридическим лицам специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей; проводить лизинговые операции; оказывать консультационные и информационные услуги.

"Иностранному банку через свой филиал, созданный на территории РФ, запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью", - говорится также в проекте закона. Это ограничение не распространяются на ряд случаев: заключение договоров, которые являются производными финансовыми инструментами с базисным активом в виде товара; продажу имущества, приобретенного иностранным банком через свой филиал в России для обеспечения своей деятельности; продажу имущества в случае обращения взыскания на предмет залога из-за неисполнения должником обязательства.

Иностранный банк через свой филиал в России может заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в соответствии с российскими законами, за исключением управления ценными бумагами и денежными средствами для совершения сделок с производными финансовыми инструментами.

В правилах формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка устанавливается, что его минимальный размер равен минимальному размеру уставного капитала банка с универсальной лицензией: 1 млрд руб., к нему надо суммировать расчетный гарантийный депозит. Методику определения расчетного гарантийного депозита установит ЦБ.

Депозит будет размещаться на корреспондентском счете в рублях, открытом в Банке России, также это могут быть вложения в облигации федерального займа или ценные бумаги, эмиссию которых проводит ЦБ для реализации денежно-кредитной политики.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.