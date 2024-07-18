Правительство рассмотрит поправки, позволяющие открывать в РФ филиалы иностранных банков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в законодательство, предоставляющие возможность иностранным банкам открывать филиалы в РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства, будут рассмотрены поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности", которые "предусматривают установление правовых основ открытия филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации". Будут рассмотрены также "корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов", отмечает пресс-служба.

В числе вопросов к рассмотрению: "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Проектом федерального закона вводится определение "организации с участием государства", предусматривается возможность принадлежности земельных участков в границах территории ИНТЦ на праве собственности или праве аренды организациям с участием государства, а также предоставление таких земельных участков в аренду (субаренду), доверительное управление компаний или лицу, участвующему в реализации проекта, являющемуся организацией с участием государства", - информирует пресс-служба.

Помимо этого, предполагается рассмотреть изменения в Земельный кодекс РФ, направленные на сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Правительство также рассмотрит вопрос о выделении Минстрою России в 2024 году ассигнований на предоставление субсидий в виде взноса РФ в имущество компании "Фонд развития территорий" на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Проект распоряжения направлен на достижение целей и задач государственной программы Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - отмечает правительственная пресс-служба.

В повестке дня также законопроекты, направленные на продление до 2037 года срока применения пониженных тарифов страховых взносов к выплатам и вознаграждениям членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах Российской Федерации), за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна.