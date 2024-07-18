Поиск

Правительство рассмотрит поправки, позволяющие открывать в РФ филиалы иностранных банков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в законодательство, предоставляющие возможность иностранным банкам открывать филиалы в РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства, будут рассмотрены поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности", которые "предусматривают установление правовых основ открытия филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации". Будут рассмотрены также "корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов", отмечает пресс-служба.

В числе вопросов к рассмотрению: "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Проектом федерального закона вводится определение "организации с участием государства", предусматривается возможность принадлежности земельных участков в границах территории ИНТЦ на праве собственности или праве аренды организациям с участием государства, а также предоставление таких земельных участков в аренду (субаренду), доверительное управление компаний или лицу, участвующему в реализации проекта, являющемуся организацией с участием государства", - информирует пресс-служба.

Помимо этого, предполагается рассмотреть изменения в Земельный кодекс РФ, направленные на сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Правительство также рассмотрит вопрос о выделении Минстрою России в 2024 году ассигнований на предоставление субсидий в виде взноса РФ в имущество компании "Фонд развития территорий" на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Проект распоряжения направлен на достижение целей и задач государственной программы Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - отмечает правительственная пресс-служба.

В повестке дня также законопроекты, направленные на продление до 2037 года срока применения пониженных тарифов страховых взносов к выплатам и вознаграждениям членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах Российской Федерации), за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна.

Земельный кодекс Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим повышенной готовности ввели в Кольском районе после разлива нефтепродуктов

Режим повышенной готовности ввели в Кольском районе после разлива нефтепродуктов

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам

ФАС запросит у нефтяников экономическое обоснование роста оптовых цен на Аи-95

Что произошло за день: среда, 17 июля

Минэкономразвития предложило упростить размещение туристических объектов в нацпарках

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

Банк России отметил сохраняющиеся проблемы с ж/д доставкой контейнеров в ДФО

Росстат отметил снижение годовой инфляции на прошлой недели в район 9,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });