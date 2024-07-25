Поправки о напоминании о рисках в рекламе кредитов прошли I чтение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки и МФО при рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".

Законопроект № 600974-8 в палату в апреле внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе сенатор Николай Журавлев, депутаты Анатолий Аксаков и Максим Топилин.

В соответствии с законопроектом, реклама с предупреждающей фразой должна занимать не менее 7% от площади всей рекламы, для рекламы на радио или телевидении - должна длиться не менее пяти секунд.

"Принятие законопроекта направлено на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заёмщика и его семьи", - говорится в пояснительной записке.

Если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость, то такая реклама должна также содержать предупреждение: "Изучите все условия кредита (займа)" с указанием на раздел информационного ресурса кредитора, следует из внесенного законопроекта.

Размер такого оповещения должен быть не менее 5% от размера самой рекламы, а на радио или телевидении такое оповещение должно длиться не менее трех секунд. "Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом", - говорится в пояснительной записке.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.