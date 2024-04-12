В рекламе кредитов призыв оценивать риски будет занимать не меньше 7% площади

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты намерены бороться с практикой импульсивно взятых кредитов и хотят обязать банки и МФО при рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 600974-8, по которому эта фраза должна будет занимать не менее 7% от площади всей рекламы, для рекламы на радио или телевидении - должна длиться не менее пяти секунд.

"Принятие законопроекта направлено на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи", - говорится в пояснительной записке к документу.

Если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость, то такая реклама должна также содержать предупреждение: "Изучите все условия кредита (займа)" с указанием на раздел информационного ресурса кредитора, сказано в законопроекте.

Размер такого оповещения должен быть не менее 5% от размера самой рекламы, а на радио или телевидении такое оповещение должно длиться не менее трех секунд. "Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.