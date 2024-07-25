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Температура воды на Черноморском побережье прогрелась до 28 градусов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Комфортная погода установилась на Балтийском побережье, вода прогрелась до 22 градусов, на Черноморском побережье температура воды поднялась до 28 градусов, сообщил в четверг "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Горячая вода сегодня на Черноморском побережье. В Туапсе, Геленджике и Сочи - 28 градусов, в Анапе - 27 градусов. На побережье Крыма в Феодосии, Алуште и Ялте - 26 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "очень комфортно сейчас в Калининграде", 22 градуса там составляет температура воды, а температура воздуха плюс 25 - плюс 26 градусов.

Роман Вильфанд Черноморское побережье Гидрометцентр РФ
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