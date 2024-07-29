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Летняя жара сохраняется только на юге Западной Сибири и Хабаровского края и в Приморье

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России жаркая летняя погода осталась только на юге Западной Сибири, в Приморье и в Хабаровском крае, на остальной территории страны температура около и ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Лета жаркого практически нет. Только на самом юге Западной Сибири, где температуры выше нормы на 4-5 градусов, в Приморье и юге Хабаровского края. Везде температуры около нормы и ниже нормы. А еще дней 10 назад все опасные явления были связаны с жарой", - сказал он.

Со среды довольно жаркая погода со среды прогнозируется на самом юге Западной Сибири - в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, где будет около плюс 25 - 30 градусов. Высокие температуры ожидаются в Приморском крае и на юге Хабаровского края.

Потеплеет и на севере Урала, куда начнут поступать теплые воздушные массы, во вторник и среду в районе Салехарда воздух прогреется до плюс 25 градусов.

На европейской части России, сообщил Вильфанд, в течение всей недели температура будет ниже нормы на 1-3 градуса, наиболее заметные отклонения температуры будут на востоке, куда входят Московская, Рязанская, Владимирская области и Приволжский федеральный округ, в этих регионах температура будет на 2 градуса ниже нормы.

На юге европейской России температура также будет около и ниже нормы на 1 градус - около плюс 30 градусов.

Похолодает и в Дальневосточном федеральном округе. В Якутии начнется перемещение очень холодных воздушных масс от Чукотки, что приведет к понижению температуры примерно на 10-13 градусов. В середине недели в Якутске будет около плюс 15 градусов.

В ряде регионов прогнозируются сильные осадки. 30-31 июля в Башкортостане ливневый грозовой дождь, ветер до 18 м/с, 30 июля в Ростовской области сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, 30-31 июля в Краснодарском крае сильный дождь, гроза, град. Аналогичная ситуация в регионах Северного Кавказа. Сильный дождь будет и в Томской области, в Хакасии - очень сильный дождь в виде ливня, который будет нарушать жизнедеятельность, гроза, град, ветер до 25 м/с. В Якутии сильный дождь в виде ливня 30-31 июля.

Изменения погоды приведут и к уменьшению площади, на которой установился 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Так, на юге европейской России, где была максимальная пожарная опасность, будет средний уровень пожарной опасности.

При этом, высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности остаются в Карелии, Мурманской области, на самом западе и востоке Красноярского края и в Иркутской области, а также на западе и юго-западе Якутии.

Гидрометцентр Башкортостан Роман Вильфанд Приморье Западная Сибирь Хабаровский край
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