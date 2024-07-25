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В Курской области за день уничтожено 14 украинских дронов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение минувшего четверга, в результате которых в нескольких населенных пунктах были повреждены линии электропередачи.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 14 украинских дронов", - написал Смирнов в телеграм-канале.

Он добавил, что в селе Козино Рыльского района в результате обстрела повреждены линии электропередачи и частично отсутствует свет.

Также в течение дня неоднократным обстрелам подверглись пункт пропуска "Тёткино", посёлок Тёткино, сёла Весёлое, Сергеевка и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал, сообщил Смирнов.

В результате сбросов с украинских коптеров и атак дронов-камикадзе в поселке Глушково Глушковского района была повреждена линия электропередачи.

Курская область Алексей Смирнов Глушковский район Суджанский район Рыльский район
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