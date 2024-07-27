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Шесть украинских дронов ликвидировали днем в Курской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что днем в субботу в регионе были нейтрализованы шесть беспилотников ВСУ.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах (Курской области - ИФ) в течение дня ликвидировано и обезврежено 6 украинских дронов", - написал он в своем телеграм-канале.

В ночь на субботу средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что во время атак украинских коптеров в Глушковском районе были ранены пять человек.

Кроме этого, в течение дня неоднократно были обстреляны деревня Куриловка и хутор Олешня Суджанского района, посёлки Тёткино и имени Калинина Глушковского района.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов
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