Шесть украинских дронов ликвидировали днем в Курской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что днем в субботу в регионе были нейтрализованы шесть беспилотников ВСУ.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах (Курской области - ИФ) в течение дня ликвидировано и обезврежено 6 украинских дронов", - написал он в своем телеграм-канале.

В ночь на субботу средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что во время атак украинских коптеров в Глушковском районе были ранены пять человек.

Кроме этого, в течение дня неоднократно были обстреляны деревня Куриловка и хутор Олешня Суджанского района, посёлки Тёткино и имени Калинина Глушковского района.