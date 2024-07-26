ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке

Аналитики ждут ее повышения на 200 б.п. - до 18%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Подавляющее большинство аналитиков ждут повышения ставки ЦБ сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, при этом они считают реализацию такого сценария маловероятной.

Данные по инфляции говорят о значительном отклонении от базового сценария, на совете директоров ЦБ в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки, сообщила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались.

Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 22 июля замедлилась до 9,07% с 9,19% на 15 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост инфляционных ожиданий населения РФ в июле ускорился, они увеличились до 12,4% с 11,9% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ценовые ожидания предприятий РФ, согласно мониторингу ЦБ, в июле практически не изменились после роста в июне.

ЦБ в ближайшую пятницу повысит ставку сразу до 18% с текущих 16%, так как динамика инфляции складывается значительно выше прогноза регулятора (апрельский прогноз - 4,3-4,8%), считают аналитики SberCIB Investment Research. Предпосылки для замедления инфляции с точки зрения кредитования, по их мнению, еще не сформировались. Эксперты также указывают на появление дополнительных рисков, связанных со снижением импорта из-за усложнения расчетов. Прогноз по инфляции на 2024 год ЦБ повысит на 1,5-2 процентных пункта (п.п.), полагают аналитики.

Существенного повышения прогнозов ЦБ по инфляции (на нынешний год и на следующий тоже), кредитованию и средней ключевой ставке также ждут аналитики инвестбанка "Синара". "Занять жесткую позицию Центробанк вынуждают стабильно высокие темпы роста кредитования и наблюдающееся в последние месяцы ускорение инфляции", - поясняют эксперты, прогнозирующие повышение ставки в пятницу до 18%.

"Продолжающееся ужесточение риторики регулятора и всплеск инфляции в мае-июне, усиленный ростом инфляционных ожиданий населения, практически полностью исключают сохранение ставки на текущем уровне", - считают экономисты Газпромбанка.

Они так же, как и аналитики Райффайзенбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, "Русского стандарта" и "Т-Инвестиций" (ранее - "Тинькофф инвестиции"), ждут повышения ставки на 200 б.п. - до 18%.

"Важным будет не только само решение, но и сигнал регулятора. Если размер повышения ставки и коммуникация ЦБ будут указывать на пик текущего цикла ужесточения, то это должно принести облегчение рынку и подготовить его к росту во втором полугодии 2024 года. Однако слишком большой/маленький размер повышения ставки или неоднозначная коммуникация регулятора могут оставить рынок в напряжении до сентября", - считают экономисты "Т-инвестиций".

Ставка ЦБ, скорее всего, будет повышена на 200 б.п., но высока вероятность ее повышения на 150 б.п., считают аналитики "Ренессанс Капитала". По их мнению, вероятность повышения ставки более, чем на 200 б.п. несколько снизилась после данных по недельной инфляции (с 9 по 15 июля) и уменьшения степени оптимизма предприятий в мониторинге Банка России. ЦБ в пятницу, по мнению экспертов, будет рассматривать четыре варианта повышения ставки: на 100 б.п. (вероятность 12,5%), на 150 б.п. (вероятность 30%), на 200 б.п. (вероятность 40%), на 250-300 б.п. (вероятность 17,5%).

"Основная дискуссия развернется о повышении ключевой ставки до 17% или 18%, возможен и промежуточный вариант - 17,5%. Более вероятным представляются 18% (в пользу такого варианта говорят значительное отклонение инфляции в мае-июне от базового прогноза ЦБ, существенное повышение инфляционных ожиданий населения за последние три месяца и не замедляющийся рост кредитования)", - отмечают аналитики ФГ "Финам". Они соглашаются, что повышение ставки на уровень свыше 18% было бы чрезмерным.

Вероятности повышения ставки до 17% и до 18% примерно одинаковы, считают эксперты "Велес Капитала". В пользу меньшего шага, по их мнению, говорит ряд факторов: ожидания замедления темпов роста розничного кредитования со второго полугодия, относительно стабильная ситуация на валютном рынке, некоторое ослабление бюджетных проинфляционных рисков, ужесточение денежно-кредитных условий, которое происходит без прямого участия ЦБ и необходимости фактического повышения ставки.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что ЦБ повысит ставку только на 100 б.п. "На наш взгляд, ставка будет повышена до 17%. Этот компромиссный сценарий продиктован необходимостью Банка России реагировать на более сильный, чем ожидалось, рост инфляции в конце весны и начале лета", - отмечают эксперты. По их мнению, сценарий перехода к более высокому уровню ставок 18-20% (или выше) будет возможен в случае сохранения высокого роста номинальных заработных плат и раскручивания механизма "зарплаты-цены-зарплаты".

Очередное заседание совета директоров ЦБ будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа.

Апрельский прогноз регулятора предполагает, что инфляция в 2024 году составит 4,3-4,8%, вернется к целевым 4% в 2025 году и будет находиться на этом уровне в 2026 году.

ВВП РФ, согласно апрельскому прогнозу ЦБ, вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%, в 2025 году - на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%.

Среднюю ключевую ставку на 2024 год Банк России ранее прогнозировал на уровне 15-16%, на 2025 год - 10-12%, на 2026 год - 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).