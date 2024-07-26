Банк России повысил ключевую ставку до 18%

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых.

Это решение соответствует ожиданиям аналитиков.

До этого ЦБ сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря прошлого года на 100 базисных пунктов с 15%.

Регулятор отмечает, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. "Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 сентября.