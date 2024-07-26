Возгорание произошло на месторождении "Роспана"

Один человек погиб, семеро пострадали

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали и один погиб во время возгорания установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".

"Возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке оперативно локализовано. Пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть - подрядной организации, в том числе один из них погиб. Получившие травмы, доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Угроза населению и окружающей среде отсутствует. На месте организован экологический мониторинг.