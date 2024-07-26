Поиск

Возгорание произошло на месторождении "Роспана"

Один человек погиб, семеро пострадали

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали и один погиб во время возгорания установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".

"Возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке оперативно локализовано. Пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть - подрядной организации, в том числе один из них погиб. Получившие травмы, доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Угроза населению и окружающей среде отсутствует. На месте организован экологический мониторинг.

Ямало-Ненецкий автономный округ АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Жители столицы Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Что произошло за день: четверг, 25 июля

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

Законопроект о мерах безопасности на зрелищных мероприятиях прошел I чтение

Лукашенко и Путин начали общение в закрытом формате на Валааме

Более 1 тыс. машин скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи

Более 1 тыс. машин скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });