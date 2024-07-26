Пожар на месторождении "Роспана" случился при подготовке к ремонту

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Взрыв и пожар на территории установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО "Роспан Интернешнл" произошли во время подготовки к ремонту оборудования, сообщило Северо-Уральское управление Ростехнадзора.

"В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа при подготовке к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария случилась по московскому времени в 23:24 в четверг (01:24 пятницы по местному времени).

Северо-Уральское управление создало комиссию для расследования причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара один человек погиб, восемь пострадали. Четверым пострадавшим потребовалась госпитализация. Пожар был локализован.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан).

"Роспан" - один из ключевых газовых активов "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Компания осуществляет разведку и разработку Ново-Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков Уренгойского и Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений. Запасы актива по категории В+С1+С2 оцениваются в 975 млрд кубометров газа, 152 млн тонн газового конденсата и 46 млн тонн нефти. В феврале 2021 года компания начала производить первый коммерческий газ.