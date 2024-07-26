Мишустин ждет к 20 августа предложения о поддержке производителей критической химпродукции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны до 20 августа 2024 года представить предложения по созданию механизмов поддержки производителей критически важной химической продукции, редких и редкоземельных металлов, биотехнологий и композиционных материалов, сообщает сайт правительства.

Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам после состоявшейся в начале июля стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Новые материалы и химия".

Механизмы поддержки химотрасли должны в частности "предусматривать предоставление производителям гарантии по кредитам, а также предоставление скидки потребителям такой продукции".

В России планируется сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ. Предполагается, что он будет создан на базе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Мишустин по итогам стратсессии поручил Минпромторгу рассмотреть предложение института по формированию центра до 12 августа 2024 года.

"Центр будет вести экспертно-аналитическое сопровождение работ, связанных с разработкой и созданием новых материалов и химических веществ, а также займется формированием единого реестра материалов, химических веществ и технологий их производства. Специалисты головного центра компетенций сформируют реестр сфер применения созданных материалов и веществ и будут проводить экспертизу документов в области стандартизации, технологических регламентов по организации производств и систем подтверждения соответствия установленным требованиям", - поясняется в пресс-релизе.

До 20 августа 2024 года Минпромторг, Минэкономразвития, Минздрав, Роспотребнадзор и Росстандарт должны представить в правительство доклад о подготовке техрегламента для химической продукции с точки зрения обеспечения ее безопасности для потребителей.