Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Россия сократила импорт химпродукции за 4 месяца на 19,8%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2024 года импорт химической продукции и каучуков в Россию в денежном выражении снизился на 19,8% год к году, до $16 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Экспорт химической продукции в этот же период сократился в годовом измерении на 2,5% и составил $8,7 млрд.

В январе-марте было экспортировано химических товаров на $6,1 млрд. Апрельские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,6 млрд (+18% к апрелю 2023 года).

В апреле российские компании импортировали продукции на $3,8 млрд, что на 20,8% меньше, чем в том же месяце 2023 года.

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ отметил активизацию потребления населения в мае

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель выросло на 18,8%, до $50,5 млрд

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Brent подорожала до $79,87 за баррель

Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });