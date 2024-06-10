Россия сократила импорт химпродукции за 4 месяца на 19,8%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2024 года импорт химической продукции и каучуков в Россию в денежном выражении снизился на 19,8% год к году, до $16 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Экспорт химической продукции в этот же период сократился в годовом измерении на 2,5% и составил $8,7 млрд.

В январе-марте было экспортировано химических товаров на $6,1 млрд. Апрельские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,6 млрд (+18% к апрелю 2023 года).

В апреле российские компании импортировали продукции на $3,8 млрд, что на 20,8% меньше, чем в том же месяце 2023 года.

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.