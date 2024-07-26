Песков назвал отправку Украине 1,5 млрд евро доходов от активов РФ поводом для продуманных действий Москвы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Решение Еврокомиссии перевести 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов на нужды Украины является поводом для продуманных ответных действий Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (решение) не повод для оперативной реакции. Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманы, они должны полностью соответствовать нашим интересам", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов уже переведены на нужды обороны и восстановление Украины.

"Конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа", - сказал Песков.