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Глава ЕК сообщила о выделении для Киева 1,5 млрд евро за счет доходов от активов РФ

Деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины

Глава ЕК сообщила о выделении для Киева 1,5 млрд евро за счет доходов от активов РФ
Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в сети X о выделении для оказания военной и финансовой помощи Украине 1,5 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

"Сегодня мы переводим 1,5 млрд евро, полученных от иммобилизованных российских активов, на оборону и восстановление Украины", - написала в пятницу глава Европейской комиссии.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщал, что предполагается использовать эти средства на закупки "приоритетного военного оснащения". В частности, речь, по его словам, идет о дополнительных средствах ПВО и артиллерийских боеприпасах.

Позже в пятницу ЕК разъяснила, что эти чрезвычайные доходы, полученные от замороженных российских суверенных активов, были предоставлены Еврокомиссии 23 июля международным депозитарием Euroclear в качестве первого транша.

"Теперь деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для поддержки украинского военного потенциала и восстановления страны", - говорится в коммюнике ЕК.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен Европейская комиссия Украина
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