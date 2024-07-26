По делу о коррупции арестован бывший замминистра обороны РФ Булгаков

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан и арестован в Москве в рамках уголовного дела о коррупции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Он помещен в ФКУ СИЗО-2.

В ведомстве не уточнили процессуальный статус Булгакова и других подробностей, отметив, что "проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности".

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила журналистам, что "с фигурантом проводятся необходимые следственные действия".

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.

По официальной информации, Булгаков много лет отвечал за тыл Вооруженных сил, руководил системой материально-технического обеспечения, деятельностью по организации обеспечения войск вооружением, военной техникой и материальными средствами, их хранения, эксплуатации, модернизации, ремонта и утилизации, воинских перевозок.