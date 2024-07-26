Поиск

По делу о коррупции арестован бывший замминистра обороны РФ Булгаков

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан и арестован в Москве в рамках уголовного дела о коррупции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Он помещен в ФКУ СИЗО-2.

В ведомстве не уточнили процессуальный статус Булгакова и других подробностей, отметив, что "проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности".

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила журналистам, что "с фигурантом проводятся необходимые следственные действия".

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.

По официальной информации, Булгаков много лет отвечал за тыл Вооруженных сил, руководил системой материально-технического обеспечения, деятельностью по организации обеспечения войск вооружением, военной техникой и материальными средствами, их хранения, эксплуатации, модернизации, ремонта и утилизации, воинских перевозок.

МВД ФСБ Дмитрий Булгаков Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РСХБ ждет роста потребления мороженого в России в 2024 году на 13% из-за жары

Дипломатическое противостояние

Песков не ждет возобновления полноценной работы посольства США в Москве

Американский фонд "Свободная Россия" признан в РФ экстремистской организацией

В Думу внесли законопроект об уплате половины штрафа за неправильную парковку

Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции

Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции

В МЧС РФ не увидели оснований для проверок квест-комнат

В МЧС РФ не увидели оснований для проверок квест-комнат

Пожар на месторождении "Роспана" случился при подготовке к ремонту

Обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Жители столицы Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });