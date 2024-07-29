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Песков отказался комментировать арест бывшего замминистра обороны Булгакова

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин проинформирован об аресте бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но комментировать этот арест отказался.

"Естественно, президент в курсе событий", - ответил он на соответствующий вопрос.

У него спросили, что в Кремле думают об этом аресте.

"Это не дело Кремля - думать об арестах. Это дело наших следственных органов", - ответил Песков.

Об аресте Булгакова по делу о коррупции 26 июля сообщили в ФСБ.

Булгаков был заместителем министра обороны с 2008 года по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя России. В Минобороны он много лет отвечал за тыл Вооруженных сил, руководил системой материально-технического обеспечения, деятельностью по организации обеспечения войск вооружением, военной техникой и материальными средствами, их хранения, эксплуатации, модернизации, ремонта и утилизации, воинских перевозок.

Владимир Путин Дмитрий Песков Минобороны ФСБ Дмитрий Булгаков
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