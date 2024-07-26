Госкомпании сократили закупки у малого бизнеса во II квартале почти вдвое

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса (МСП) составил 1,29 трлн рублей, что на 46% меньше аналогичного показателя 2023 года (2,4 трлн рублей), говорится в отчете Минфина о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего во II квартале госкомпании разместили 287 тысяч извещений о закупках (286 тысяч годом ранее), в которых могли принимать участие только субъекты МСП (спецторги), на 1,14 трлн рублей (1,3 трлн рублей). Из них меньше половины (132 тысячи закупок на 440 млрд рублей) были признаны состоявшимися. Во II квартале 2023 года в числе таковых оказались 141 тысяча закупок на 552 млрд рублей.

Также во II квартале было объявлено 1,4 тысячи закупок (1,2 тысячи годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 57 млрд рублей (208 млрд рублей во II квартале 2023 года).

По результатам этих закупок госкомпании заключили с малым бизнесом 378,8 тысячи договоров на 1,29 трлн рублей (508,8 тысячи контрактов на 2,4 трлн рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли с субъектами МСП 27,9 тысячи договоров на 131 млрд рублей. Годом ранее это произошло в отношении 31,6 тысячи договоров на 169 млрд рублей.

Из отчета Минфина следует, что на самом деле объем закупок госкомпаний у малого бизнеса почти в два раза больше. По данным "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства), приведенным в отчете, за I полугодие только около 10 тыс. крупнейших госкомпаний (федерального и регионального уровней) заключили со 143,2 тысячи субъектами МСП 429,9 тысячи договоров на 4,1 трлн рублей. При этом в I квартале эти госкомпании заключили с малым бизнесом договоры на 1,6 трлн рублей. Соответственно объем договоров крупнейших госкомпаний с субъектами МСП во II квартале составил 2,5 трлн рублей.

Такая разница в показателях связана с тем, что Минфин не включает в свой отчет данные о закупках госкомпаний, которые находятся под антироссийскими санкциями и не публикуют информацию о своих закупках на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. "Корпорация МСП", в свою очередь, приводит полные данные по закупкам крупнейших госкомпаний.

По действующему законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема требуется выделить на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в стране (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.