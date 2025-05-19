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Закупки крупнейших госкомпаний у малого бизнеса выросли в I квартале до 1,8 трлн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства в I квартале 2025 года составил 1,8 трлн рублей, что на 14% больше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

"За первый квартал заключено договоров на 1,8 трлн, это на 14% больше, чем было год назад, - сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении. - Для компаний с госучастием - это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и средних предприятий выросла до 46%".

По данным корпорации, наибольший объем договоров госкомпаний с малым бизнесом в I квартале был заключен в сфере обрабатывающих производств (680,9 млрд рублей), строительства (440,9 млрд рублей), научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (98,4 млрд рублей), услуг в области информации и связи (88,3 млрд рублей), а также услуг транспорта и складского хозяйства (64,4 млрд рублей).

Ранее Минфин оценивал объем закупок всех госкомпаний у малого бизнеса в I квартале текущего года в 601 млрд рублей. Правда, при этом учитывались закупки только тех госкомпаний, которые не находятся под антироссийскими санкциями и публикуют информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Общий объем закупок этих госкомпаний в отчетном периоде составил 2 трлн рублей.

Как сообщалось, в 2024 году крупнейшие госкомпании закупили у малого бизнеса товары, работы, услуги на 9,6 трлн рублей (рост на 20%).

По действующему закупочному законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема необходимо осуществлять через спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в России (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее. При этом крупнейшие госкомпании, в отличие от остальных, по-прежнему должны согласовывать свои планы закупок (в том числе планы закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) у малого бизнеса либо с "Корпорацией МСП" (крупнейшие госкомпании федерального уровня), либо с региональными органами власти (крупнейшие госкомпании регионального уровня).

Под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП подпадают конкретные госкомпании федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельные заказчики федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

МСП Максим Решетников Минфин Корпорация МСП Минэкономразвития
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