Су-27 снова поднимался в воздух из-за британских самолетов над Черным морем

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу, второй раз за неделю, поднимали в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к границе РФ над Черным морем трех военных самолетов Великобритании, сообщило Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, приближающиеся к госгранице РФ "воздушные цели" были обнаружены в пятницу российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря.

"Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - заявило министерство.

О предыдущем вылете Су-27 для сопровождения трех британских самолетов - самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon - Минобороны РФ сообщало 24 июля.

21 июля российские военные сообщили, что подняли в воздух истребитель МиГ-29 и дальний перехватчик МиГ-31 из-за двух стратегических бомбардировщиков США В-52Н, которые приближались к госгранице РФ над Баренцевым морем.