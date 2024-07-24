Российский Су-27 сопроводил три военных самолета Британии над Черным морем

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к государственной границе России над Черным морем трех самолетов ВВС Великобритании, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - заявило военное ведомство.

"При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", - сообщило министерство.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - отметили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ, были обнаружены в среду российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря. Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

"Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО.