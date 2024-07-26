Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Ульяновске

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает региональное следственное управление СКР.

"Предварительно установлено, что около 19:30 в результате хлопка в одной из квартир дома по ул. Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик. В результате пожара уничтожено имущество жильцов", - говорится в сообщении.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ст. 168 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Как сообщила пресс-служба МЧС России, из горящего здания эвакуированы 20 человек. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано на площади 200 кв. метров.

В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о троих госпитализированных с места происшествия.

"Заслушал доклад руководителей Минздрава и Минсоцразвития. Количество погибших увеличилось до трех. Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в ЦГБ и центр специализированных видов помощи", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, с жильцами дома продолжают работать специалисты соцзащиты, также прибыли психологи.

"Направлены автобусы для перевозки людей в пункт временного размещения. Сейчас специалисты выясняют, кому какая помощь требуется", - добавил Русских.

Он также поручил областному Минсоцразвития организовать круглосуточную горячую линию для пострадавших, номер телефона: 8 (8422 )42-00-25.