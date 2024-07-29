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В Ульяновске выросло число погибших при пожаре в многоэтажке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ульяновске увеличилось число погибших в результате пожара, который случился 26 июля в многоэтажном доме на улице Корунковой.

29 июля в реанимации умер мужчина, получивший ожоги четвертой степени, сообщил в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Ранее сообщалось о троих погибших, в том числе двухлетнем ребенке, а также троих пострадавших.

По данным губернатора, в медучреждении по-прежнему находятся два пациента с отравлением продуктами горения.

"Специалисты приступили к восстановлению трех лестничных пролетов, после этого для жильцов откроют доступ в квартиры", - добавил Русских.

Вечером 26 июля в одной из квартир этого дома произошел взрыв, после чего начался пожар. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек, возгорание потушили, Площадь пожара составила 200 кв. метров. По предварительной информации, причина пожара - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Ульяновск Алексей Русских Ульяновская область
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