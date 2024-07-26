На Киалимском водохранилище в Челябинской области разрушилась дамба

Архивное фото Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На Киалимском водохранилище (Челябинская область) в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины, сообщает администрация города Карабаш.

Жителей поселков, находящихся в зоне подтопления - Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево - просят собрать вещи и быть готовыми к эвакуации.

"В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что вода смыла часть плотины Киалимского водохранилища.

"Поступило сообщение, что в результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров)", - говорится в сообщении ведомства.