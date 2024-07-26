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Три населенных пункта в Челябинской области эвакуируют из-за размыва плотины

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Три населенных пункта в Челябинской области будут превентивно эвакуированы из-за размыва плотины на Киалимском водохранилище, сообщает в пятницу вечером пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО.

"Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Принято решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Развернуто два пункта временного размещения, сообщает пресс-служба.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы.

Как сообщалось, на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Жителей поселков, находящихся в зоне подтопления - Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево - просят собрать вещи и быть готовыми к эвакуации.

В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе.

Владимир Якушев Челябинская область
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