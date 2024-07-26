Над Брянской областью сбито 12 дронов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу вечером сообщил о 12 сбитых украинских беспилотниках над регионом.

"В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены еще 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА - над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами", - написал губернатор в своем телеграм-канале.