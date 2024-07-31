Три беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Три украинских беспилотника ликвидированы средствами ПВО в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в среду утром.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее в ночь на среду Богомаз сообщил об уничтожении одного БПЛА самолетного типа.