Три беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Три украинских беспилотника ликвидированы средствами ПВО в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в среду утром.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее в ночь на среду Богомаз сообщил об уничтожении одного БПЛА самолетного типа.