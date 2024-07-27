Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ над Рязанской областью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью.

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным военных, атака была пресечена около 06:45 МСК.

Глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале сообщил, что "по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет".