Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Открытие Олимпиады в Париже, прорыв дамбы в Челябинской области, 21 беспилотник сбит над шестью регионами РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Париже стартовали летние Олимпийские игры. Церемония открытия впервые прохошла вне стадиона, национальные сборные вместо парада на арене проплывали по Сене на прогулочных судах. Вдоль реки располагалось несколько площадок, на которых выступали среди прочих Леди Гага, Селин Дион, популярная во Франции певица Ая Накамура.

- На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Спасатели эвакуировали всех жителей четырех поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево - 163 человека, в том числе 21 ребенок. Позднее МЧС России сообщило, что Киолим полностью освободился от воды, река Большой Киалим вернулась в свое русло.

- Российские военные сбили в ночь на субботу 21 беспилотник ВСУ: семь над Курской областью, семь над Рязанской, три над Белгородской, два над Ростовской, один над Брянской и один над Липецкой. Накануне Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 21 украинского дрона над Брянской областью.

- Во Франции частично возобновили движение поездов после массового сбоя. Полностью восстановить функционированию железнодорожного транспорта удастся не ранее понедельника, сообщает телеканал BFM TV.

- Позиция Биньямина Нетаньяху может привести к кризису на переговорах о перемирии в секторе Газе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. "(Премьер Израиля - ИФ) думает, что если ужесточит позиции в отношении ХАМАС, то сломит его, но тем самым он делает опасную ставку на жизни (израильских - ИФ) заложников", - сказал собеседник издания.