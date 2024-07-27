Двое человек ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке украинского беспилотника в Глушковском районе.

"Сегодня в Глушковском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковую машину на железнодорожном переезде. Ранены водитель и пассажир" - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на субботу, в частности, над Курской областью были уничтожены семь украинских БПЛА.