Один человек погиб в Херсонской области в результате обстрелов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения после обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Новой Каховке от ранений, полученных во время обстрела, скончался местный житель 1957 года рождения.

"В селе Раденск Алешкинского округа многочисленные осколочные ранения получила женщина 1961 года рождения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он добавил, что под обстрел также попало неэксплуатируемое здание детского сада в Таврийске. Оно разрушено.