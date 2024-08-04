Восемь человек пострадали при обстреле города Алешки в Херсонской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Восемь человек ранены в результате обстрела ВСУ района центрального рынка и близлежащих кварталов города Алешки (Херсонская область), сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

Как он написал в своем телеграм-канале, погибших нет.

Губернатор уточнил, что люди получили минно-взрывные травмы и ранения разной степени тяжести. Они госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу.