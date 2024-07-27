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Дроны ВСУ атаковали дома и линию электропередачи в селе Муром Белгородской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Украинские дроны повредили дома и линию электропередачи (ЛЭП) в селе Муром Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Муром Шебекинского городского округа снова подверглось атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, один беспилотник сдетонировал возле частного дома, второй - внутри.

Ранее в субботу в Муроме дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранив женщину.

Кроме этого, в субботу в результате обстрела села Бочковка Белгородского района погиб мужчина. Он скончался от ран по дороге в лечебное учреждение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков
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