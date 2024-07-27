Три мирных жителя ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. Также в поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя (...) Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков своем телеграм канале.

Он добавил, что в поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок. Мальчик позже почувствовал ухудшение состояния и был доставлен в детскую областную клиническую больницу. После обследования и оказания медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.