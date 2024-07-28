Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" заняла села Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в пяти районах ДНР.

"Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - сообщает Минобороны.

По информации министерства, в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей.

Как сообщает ведомство, "кроме того, уничтожены две 227 мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, две 100 мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-5".