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Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" заняла села Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в пяти районах ДНР.

"Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - сообщает Минобороны.

По информации министерства, в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей.

Как сообщает ведомство, "кроме того, уничтожены две 227 мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, две 100 мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-5".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Прогресс Евгеновка
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