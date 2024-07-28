Минобороны РФ сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Харьковской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группировка "Север" нанесла удары по трем бригадам армии Украины и отразили две контратаки в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, за сутки отражены две украинские контратаки в районе Волчанска и Глубокого в Харьковской области.

В Минобороны РФ сообщили, что зоне действий группировки "Север" армия Украины потеряла около 200 человек, уничтожен склад боеприпасов.