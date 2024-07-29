Автозавод "Урал" приступил к работе после двухнедельного корпоративного отпуска

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (г. Миасс, Челябинская область) начал работу после последнего в этом году планового корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Двухнедельный отпуск завершен, приступили к работе", - сказал представитель завода.

Сотрудники автозавода отдыхали с 15 до 28 июля включительно.

Как сообщалось, с 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя часть приходится на летний период.

В 2024 году заводчане отдыхали в январе почти две недели с учетом новогодних праздничных дней, приступили к работе с 15 января. Второй раз коллектив уходил в корпоративный отпуск между майскими праздниками, с учетом выходных и майских праздничных дней период отдыха длился с 28 апреля до 12 мая включительно.

"Автомобильный завод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей.