Поиск

Горьковский автозавод на две недели уходит в корпоративный отпуск

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 5 по 18 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Во время этого отпуска будут работать отдельные подразделения предприятия.

"В частности, на производствах будет проводиться модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства", - сообщили в пресс-службе.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.

Горьковский автозавод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $77,06 за баррель

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

Exxon Mobil нарастила чистую прибыль на 17% во II кв., выручка превзошла прогноз

Exxon Mobil нарастила чистую прибыль на 17% во II кв., выручка превзошла прогноз

"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в РФ в июле на 28,1%

"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в РФ в июле на 28,1%

Coinbase отчиталась о квартальной чистой прибыли и выручке выше прогнозов

Coinbase отчиталась о квартальной чистой прибыли и выручке выше прогнозов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });