Горьковский автозавод на две недели уходит в корпоративный отпуск

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 5 по 18 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Во время этого отпуска будут работать отдельные подразделения предприятия.

"В частности, на производствах будет проводиться модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства", - сообщили в пресс-службе.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.