Суд 25 сентября рассмотрит кассации экс-владельцев группы ЧЭМК по национализации заводов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа назначил на 25 сентября заседание по рассмотрению кассационных жалоб экс-владельцев промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) на решения нижестоящих судов об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

В частности, согласно информации в картотеке арбитражных дел, суд рассмотрит кассации Юрия Антипова и АО "Компания Эталон" (бывшая материнская компания группы ЧЭМК) на решения Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 года.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.

Также 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу РФ активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда по иску Генпрокуратуры было обращено к немедленному исполнению.

ЧЭМК - крупный производитель ферросплавов в России, включает погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке ("Владпром"), подразделение по добыче хромовой руды на месторождении в ЯНАО (ОСП "Горнодобывающее управление", п. Харп, ЯНАО), осуществляющий геологические работы интинский участок "Марганец Коми" и Златоустовский транспортный участок (пос. Магнитка, Челябинская область).

ЧЭМК является управляющей организацией для СЗФ и "Кузнецких ферросплавов".