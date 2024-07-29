Отклонена апелляция на отказ передать другому суду дело о взыскании недвижимости экс-владельца ЧЭМК

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию АО "Компания Эталон" (бывшая материнская компания промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината", ЧЭМК) на отказ Арбитражного суда Челябинской области передать на рассмотрение суда общей юрисдикции дело о взыскании по исполнительному производству недвижимости экс-владельца группы ЧЭМК Юрия Антипова, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В частности, апелляционная коллегия согласилась с выводом нижестоящего суда о том, что в деле в порядке искового производства рассматривается требование, связанное с принудительным обращением взыскания на имущество Антипова на основании исполнительного листа, который был выдан по корпоративному спору – делу о взыскании с экс-владельцев промгруппы ЧЭМК неосновательного обогащения на 105 млрд рублей, – относящемуся к подсудности арбитражного суда.

При этом суд подчеркнул, что корпоративный характер спора по делу о взыскании с экс-владельцев промгруппы ЧЭМК неосновательного обогащения на 105 млрд рублей "аргументированно подтвержден определением Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля 2024 года", в котором суд отказался удовлетворить ходатайство о передаче этого дела суду общей юрисдикции.

Как сообщалось, 22 мая приставы подали иск к Антипову о взыскании 6 земельных участков суммарной площадью более 6 тыс. кв. метров, половины долей еще в нескольких земельных участках и нежилом здании, которыми Антипов владеет совместно с ООО "Агрофирма "Ариант" и Александром Аристовым (один из ответчиков по делу на 105 млрд рублей). Позднее в перечень взыскиваемого имущества суд включил коттедж площадью более 1 тыс. кв. метров в качестве предмета роскоши.

Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу РФ активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда по иску Генпрокуратуры было обращено к немедленному исполнению. По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля предприятия ГК "Ариант" перешли в собственность РФ, 22 мая – перешли под управление "РСХБ-Финанс".

Кроме того, 26 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.