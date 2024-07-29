Власти решили включить ВСМ Москва - Петербург в список самоокупаемых проектов

Это позволит привлечь до 300 млрд рублей из средств ФНБ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Включение проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в список самоокупаемых проектов позволит привлечь средства из ФНБ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Правительство приняло решение о включении проекта первой ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга в перечень самоокупаемых. Это позволит привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых", - сказал он.

Распоряжение о включении проекта первой ВСМ в перечень самоокупаемых (подписано 10 июля 2024 г., N1799-р) опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Реализация инвестпроекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяжённостью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн руб.

Предполагается, что в 2030 г. по этому направлению будет перевезено 22,98 млн пассажиров, в 2040 г. - 28,02 млн, в 2050 г. - 32,65 млн, а в 2060 г. - 36,42 млн.

Как сообщалось, в начале июля Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения по строительству первой ВСМ.

Концедентом проекта от лица государства выступает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), концессионером - ООО "ВСМ Две столицы", которое будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования инфраструктурой. Учредителем компании-концессионера выступило созданное правительством Москвы АО "УК ВСМ Две столицы" и ЗАО "Лидер". Реализация проекта будет вестись при участии ОАО "РЖД", Сбербанка (MOEX: SBER) совместно с синдикатом российских банков, Фонда национального благосостояния и регионов-участников проекта.

По данным пресс-службы Минтранса РФ, концессионное соглашение рассчитано на 40 лет. Документ подразумевает создание и эксплуатацию инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.