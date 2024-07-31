Поиск

Собянин обещал выделить 34,1 млрд рублей на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство столицы выделит на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург 34,1 млрд рублей, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Самой сложным при строительстве он назвал участок от Ленинградского вокзала до Алабушева, где работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.

Мэр напомнил, что в Москве будет четыре остановки ВСМ-1. Поэтому важнейшей частью проекта станет реконструкция четырех будущих вокзалов: Зеленоград - Крюково, где запланированы строительство нового вокзального комплекса с двумя платформами и его интеграция с действующим вестибюлем МЦД-3; Петровско-Разумовская, где планируется построить три платформы; Рижская, где планируется реконструкция остановочных пунктов МЦД-2 и МЦД-3; Ленинградский вокзал, где предполагается строительство пассажирского вестибюля, реконструкция вокзального комплекса и благоустройство прилегающих территорий.

Ленинградский вокзал Москва Сергей Собянин Зеленоград ВСМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

В Москве в понедельник с утра ожидается сильный дождь

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Ливень и гроза ожидаются в Москве в воскресенье

МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });