Собянин обещал выделить 34,1 млрд рублей на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство столицы выделит на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург 34,1 млрд рублей, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Самой сложным при строительстве он назвал участок от Ленинградского вокзала до Алабушева, где работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.

Мэр напомнил, что в Москве будет четыре остановки ВСМ-1. Поэтому важнейшей частью проекта станет реконструкция четырех будущих вокзалов: Зеленоград - Крюково, где запланированы строительство нового вокзального комплекса с двумя платформами и его интеграция с действующим вестибюлем МЦД-3; Петровско-Разумовская, где планируется построить три платформы; Рижская, где планируется реконструкция остановочных пунктов МЦД-2 и МЦД-3; Ленинградский вокзал, где предполагается строительство пассажирского вестибюля, реконструкция вокзального комплекса и благоустройство прилегающих территорий.