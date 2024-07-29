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Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов под Волгоградом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Несколько вагонов пассажирского поезда Казань - Адлер сошли с рельсов под Волгоградом, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В Волгоградской области с рельсов сошли восемь вагонов поезда 491 Казань - Адлер", - сказал собеседник агентства.

По его информации, аварию могло спровоцировать экстренное торможение перед грузовиком на путях.

Согласно предварительным данным, "машинист применил экстренное торможение из-за фуры, выехавшей на переезд на запрещающий сигнал светофора", сказали в экстренных службах, уточнив, что в поезде находилось до 1000 пассажиров.

В РЖД подтвердили факт инцидента.

"Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда", - говорится в сообщении в телеграм-канале РЖД.

Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.

Движение поездов на участке приостановлено.

Глава Котельниковского района Волгоградской области Сергей Понкратов подтвердил, что вагоны сошли с рельсов произошли из-за выезда грузовика на пути.

"Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда "КАМАЗа" на пути из-за запрещающего сигнала светофора", - написал Понкратов в своем телеграм-канале.

Волгоградская область Адлер Казань РЖД
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