Возбуждено уголовное дело о железнодорожной аварии в Волгоградской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В связи со сходом с рельсов вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте (ст. 263 УК) . Об этом сообщил телеграм-канал западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте.

По предварительным данным следствия, днем 29 июля поезд на на нерегулируемом переезде на 185-м километре перегона Котельниково-Гремячий, поезд Казань-Адлер столкнулся с КАМАЗом, после чего несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

"Число пострадавших устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

В РЖД ранее сообщали, что авария была вызвана выездом "КАМАЗа" на переезд. По данным предприятия, с рельсов сошли восемь вагонов. По данным администрации губернатора области Андрея Бочарова, из 20 вагонов с рельсов сошли девять и электровоз. В поезде находились 812 человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, пострадать могли до ста человек.

Движение поездов на этом участке остановлено. В МЧС сообщили, что начали эвакуацию пострадавших. В настоящее время к ликвидации последствий привлекаются 324 человека и 109 единиц техники, к вылету готовятся два вертолета Ми-8.

Эвакуированных пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области разместят в доме культуры "Импульс" города Котельниково и в городском Центре досуга и кино, сообщает пресс-служба администрации Котельниковского района Волгоградской области.

Как сообщил "Интерфаксу" помощник главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов, в Котельниковскую центральную районную больницу доставят пять пострадавших, в том числе одного ребенка.