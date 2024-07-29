Суд заблокировал выплату компенсаций топ-менеджерам Киви банка на 170 млн рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в рамках дела о принудительной ликвидации Киви банка принял обеспечительные меры в виде запрета начислять и выплачивать компенсации, предусмотренные дополнительными соглашениями к трудовым договорам с топ-менеджерами банка на общую сумму более 170 млн рублей.

Как сказано в картотеке суда, меры вводятся до окончания рассмотрения судом спора о признании недействительными этих дополнительных соглашений.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор Киви банка) в июне сообщало про подачу заявлений о признании недействительными допсоглашений к трудовым договорам между Киви банком и физлицами, условиями которых предусмотрены выплаты дополнительных компенсаций при прекращении трудовых договоров.

Так, бывшему главному исполнительному директору Qiwi, владельцу АО "Киви" Андрею Протопопову по соглашению от 29 декабря 2023 года предусмотрена компенсация в размере 47,4 млн рублей.

Компенсация гендиректору, бывшему финдиректору группы Алексею Мащенкову по дополнительному соглашению от 1 августа 2022 года должна составить 25 млн рублей.

Алексею Дитятьеву, бывшему директору по развитию Qiwi-кошелька, предусмотрены компенсации общей суммой 47 млн рублей: 13,8 млн рублей по допсоглашению от 1 августа 2022 года, 15,8 млн рублей по соглашению от 9 января 2023 года, а также 17,4 млн рублей по соглашению от 9 января 2024 года.

Также обеспечительные меры были приняты по дополнительным соглашениям с Александром Агаповым, которому предполагалась компенсация в размере 19,3 млн рублей, Олегом Васютиным - компенсация в размере 14,4 млн рублей, Аурикой Дмитриевой - 9,6 млн рублей и Ильей Поляковым - 7,9 млн рублей.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных в АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Цена составила 23,75 млрд рублей.

21 февраля Банк России отозвал у Киви банка лицензию и ввел в банк временную администрацию в лице АСВ. Позднее агентство подало иск к владельцам банка (АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi) об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". По мнению агентства, сделка могла быть проведена для сокрытия имущества для дальнейшего взыскания, поскольку Qiwi plc предвидело отзыв лицензии у банка.

АСВ пыталось добиться принятия обеспечительных мер по иску в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, но получило отказ суда, а затем не смогло оспорить это решение в апелляции.

Суд в мае отказал АСВ в оспаривании договора купли-продажи акций АО "Киви", а также в признании недействительным договора залога и обременения этих акций. Агентство подало апелляцию на это решение, ожидается, что она будет рассмотрена на заседании 14 августа.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ на 1 июня составляют 68,2 млрд рублей (на ценные бумаги приходится 27,6 млрд рублей), обязательства банка составляют 43,1 млрд рублей. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало агентство.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".