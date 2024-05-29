Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

АСВ в апелляции не смогло добиться обеспечения по иску к владельцам Киви банка

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в принятии обеспечительных мер по иску к владельцам Киви банка, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей. Взаиморасчеты предполагали рассрочку и оплату в течение последующих 4 лет: 11,88 млрд рублей должны быть выплачены в течение 4 месяцев с момента заключения сделки, то есть до 19 мая, а остальные 11,875 млрд рублей - четырьмя равными долями начиная с четвертого квартала 2024 г.

21 февраля Банк России отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ. Позднее агентство подало иск к владельцам банка (АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi) об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". По мнению агентства, сделка могла быть проведена для сокрытия имущества для дальнейшего взыскания, поскольку Qiwi plc предвидело отзыв лицензии у банка.

Как сообщал представитель АСВ в ходе судебного разбирательства, первую часть платежа по сделке Fusion Factor Fintech уже выплатила, взяв заем у Протопопова. Согласно данным картотеки суда, сумма платежа в рамках первого транша составила 100 млн рублей. Сроки оплаты оставшихся 11,78 млрд рублей. Qiwi по просьбе покупателя перенесла на три месяца, до 19 августа, сообщала компания.

Суд в апреле отказал АСВ в принятии обеспечительных мер по иску в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, так как "истец не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении иска конкретными обстоятельствами, не представил доказательств, подтверждающих его доводы". 2 мая суд полностью отказал в иске агентству. АСВ сообщало, что планирует обжаловать это решение.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд рублей, обязательства - 43,1 млрд рублей. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало АСВ. Агентство планирует начать расчеты с кредиторами в июле, после закрытия реестра требований.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Qiwi АСВ Банк России Киви банк Fusion Factor Fintech Limited
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты считают предложенный для IT налог на прибыль в 5% "компромиссным"

"Роснано" вновь предупредило о рисках банкротства

Губернаторам поручено провести в СНТ голосование о догазификации до августа

Губернаторам поручено провести в СНТ голосование о догазификации до августа

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 мая в годовом выражении была выше 8,1%

Из-за заморозков в шести регионах ЦФО погибли посевы на 5% площадей

Путин разрешил структуре "Ростелекома" выкупить долю Nokia в СП "РТК - Сетевые технологии"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });