АСВ в апелляции не смогло добиться обеспечения по иску к владельцам Киви банка

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в принятии обеспечительных мер по иску к владельцам Киви банка, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей. Взаиморасчеты предполагали рассрочку и оплату в течение последующих 4 лет: 11,88 млрд рублей должны быть выплачены в течение 4 месяцев с момента заключения сделки, то есть до 19 мая, а остальные 11,875 млрд рублей - четырьмя равными долями начиная с четвертого квартала 2024 г.

21 февраля Банк России отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ. Позднее агентство подало иск к владельцам банка (АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi) об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". По мнению агентства, сделка могла быть проведена для сокрытия имущества для дальнейшего взыскания, поскольку Qiwi plc предвидело отзыв лицензии у банка.

Как сообщал представитель АСВ в ходе судебного разбирательства, первую часть платежа по сделке Fusion Factor Fintech уже выплатила, взяв заем у Протопопова. Согласно данным картотеки суда, сумма платежа в рамках первого транша составила 100 млн рублей. Сроки оплаты оставшихся 11,78 млрд рублей. Qiwi по просьбе покупателя перенесла на три месяца, до 19 августа, сообщала компания.

Суд в апреле отказал АСВ в принятии обеспечительных мер по иску в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, так как "истец не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении иска конкретными обстоятельствами, не представил доказательств, подтверждающих его доводы". 2 мая суд полностью отказал в иске агентству. АСВ сообщало, что планирует обжаловать это решение.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд рублей, обязательства - 43,1 млрд рублей. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало АСВ. Агентство планирует начать расчеты с кредиторами в июле, после закрытия реестра требований.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".