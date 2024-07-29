Поиск

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Волчье в ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волчье в Донецкой народной республике, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

Российские военные сообщили, что уничтожили на украинском аэродроме самолет Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

В сообщении отмечается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.

Новость дополняется

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Незарегистрированным в РКН телеграм-каналам запретят размещать рекламу

Госпитализированы 30 пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом

Человек погиб из-за размыва дамбы Беломорканала в Карелии

Человек погиб из-за размыва дамбы Беломорканала в Карелии

До ста человек могли пострадать при сходе вагонов с рельсов под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов под Волгоградом

Космонавт Матвеев завершил карьеру в отряде "Роскосмоса"

Космонавт Матвеев завершил карьеру в отряде "Роскосмоса"

Власти решили включить ВСМ Москва - Петербург в список самоокупаемых проектов

В Думу внесли поправку, обязывающую блогеров с 10 тыс. подписчиков и более сообщать о себе в РКН

Перемычку между шлюзами размыло на Беломорканале в Карелии

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });