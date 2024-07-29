Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Волчье в ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волчье в Донецкой народной республике, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

Российские военные сообщили, что уничтожили на украинском аэродроме самолет Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

В сообщении отмечается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.

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