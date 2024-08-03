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В российской группировке войск "Центр" заявили об улучшении тактического положения

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла удары по шести бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти населенных пунктах, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Артемово, Кирово, Новгородское и Новоселовка Первая", - сказал Савчук.

По его словам, за сутки российские военные нанесли огневое поражение 370 выявленным целям, в том числе двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, 18 опорным пунктам и около 90 позициям полевой артиллерии ВСУ.

Савчук заявил, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 395 военнослужащих, БМП Bradley, два автомобиля, три гаубицы, орудие Д-20, три минометные позиции, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и три беспилотника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина Центр
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